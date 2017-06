Rottweil Test-Turm steht vor Fertigstellung

Wie ein neues Wahrzeichen thront das Bauwerk auf dem Berner Feld über der Stadt. Seit mittlerweile mehr als zwei Jahren verfolgen die Menschen in der Region aufmerksam das Projekt. Nun steht die erste große Produktpräsentation an: die des Multi, ein Aufzugsystem, das auf Seile verzichtet und sich per Magnetschwebebahntechnik durch die Schächte bewegt – horizontal und vertikal.

Die Thyssenkrupp Elevator Innovation GmbH spricht von einem Meilenstein der Aufzugstechnik. Da ist es wenig verwunderlich, dass sich das Unternehmen für die Präsentation den 22. Juni ausgesucht hat, denn es ist der 160. Jahrestag des weltweit ersten Aufzugs.

Rottweiler Fotograf zeigt Aufnahmen