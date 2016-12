Rottweil Test-Turm: Startschuss für Forschungsbetrieb

Dem Test- und Forschungsbetrieb entwachsen ist der Panoramaaufzug, der künftig mit bis zu acht Metern pro Sekunde die Besucher nach oben und wieder herunter bringen wird. Zwischen 30 und 50 Sekunden dauert die Fahrt nur. Auf der Plattform sind die letzten Arbeiten noch im Gange.

Die künftigen Abläufe erklärt Katrin Hünger. Sie rechnet mit 100 000 Besuchern im Jahr, die auf die Plattform wollen. Schon jetzt gebe es Hunderte Anfragen von Gruppen. "Es wird einen Riesen-Ansturm geben", ist sie sich sicher. "Dann noch die Hängebrücke – das wäre schon schön", macht sie keinen Hehl aus ihrer Begeisterung für das Projekt.

Der Besucher-Eingang ist seitlich, rechts vom Kundeneingang des Testturms zu finden. Im Foyer wird es nicht nur die Tickets zu kaufen geben, sondern auch Souvenirartikel zur Erinnerung an das Erlebnis. Geplant ist bislang, die Plattform, freitags bis sonntags zu öffnen. Käme auch noch die Hängebrücke hinzu, glaubt Katrin Hünger aber, dass diese drei Öffnungstage nicht ausreichen würden.

Das große Interesse am Testturm von TKE kann auch der städtische Wirtschaftsförderer André Lomsky in Zahlen fassen. Mehr als 100 000 Baustellenbesucher habe es von April 2015 bis jetzt gegeben. Hinzu kommen 20 000 Gäste, bei Baustellenführungen über die Tourist-Information. Zum Start des Test- und Forschungsbetriebs richtet aber auch Lomsky den Blick nach vorne. Er steht dabei auf Ebene 27, wo in 220 Metern Höhe ein Konferenzraum einlädt, die Gedanken weit schweifen zu lassen. Wie auch die Aussichtsplattform soll dieser Raum für Veranstaltungen angemietet werden können.

Wohin es gehen soll, hat Andreas Schierenbeck deutlich gemacht. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Multi, das seillose Aufzugssystem, für das drei der zwölf Schächte im Testturm reserviert sind. "Mithilfe des Testturms gilt es nun, unsere Innovationskraft in unserem Kerngeschäft – dem Aufzugsbau – unter Beweis zu stellen und Lösungen zu präsentieren, die es uns ermöglichen, Mobilität in Städten neu zu definieren und diese Ballungszentren zu den lebenswertesten Orten der Welt zu machen", kündigt der Vorstandsvorsitzende für Mitte 2017 die öffentliche Präsentation des Systems an. Derzeit laufen auf dem Berner Feld die Installationsarbeiten ­– noch sorgfältig verborgen vor den Augen der Öffentlichkeit. Spätestens Mitte 2019 sollen die ersten Systeme irgendwo auf der Welt eingebaut werden können – und Architekten ganz neue Möglichkeiten eröffnen beim Bau immer weiter in die Höhe.

Der Testturm in Rottweil bietet Thyssenkrupp Elevator dabei das passende Umfeld. Getestet werden hier neben dem Multi auch konventionelle seilgebundene Aufzüge. Ein Twin wird im Moment eingebaut. Und dann werden natürlich dank der Turmhöhe die Schnellläufer getestet werden können mit Geschwindigkeiten von bis zu 18 Metern pro Sekunde. Dass zudem der weltweit einzige aktive Schwingungstilger eingebaut ist, erlaubt den Forschern, das Schwingungsverhalten beliebiger Gebäude zu simulieren. Der Rottweiler Testturm verhält sich dann auf Wunsch wie der künftige Jeddah Tower, der einmal 1007 Meter in den Himmel ragen soll. Gestern aber stand zunächst das Feiern, nicht das Forschen an.