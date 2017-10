Rottweil Test-Turm: Gute Aussichten für die Stadt

Tief unten im Neckartal das Kraftwerk, zwischen dem Wolkendunst der Plettenbergturm – "und wo liegt jetzt eigentlich Stuttgart?" Die Aussicht stiehlt dem Aufzugstestturm selbst beinahe die Show, als Medienvertreter am Freitag das Bauwerk besuchen, um schonmal eine kleine, interne Eröffnung zu feiern. "Keine Einweihung ohne Band", weiß Profi Andreas Schierenbeck, Vorstandsvorsitzender von Thyssen-Krupp Elevator (TKE). Gemeinsam mit Architekt Werner Sobek und Oberbürgermeister Ralf Broß greift er zur Schere – das Trio steht symbolisch für einen gemeinsamen Kraftakt in den vergangenen vier Jahren.

"Einen 246-Meter-Turm in Deutschland zu bauen ist nicht einfach", betont Andreas Schierenbeck bei der Pressekonferenz. Umso glücklicher sei er, dass das Projekt in Rottweil so offen diskutiert und letztlich reibungslos verwirklicht wurde. "Wir sind voll im Zeitplan und voll im Kostenrahmen – das ist nicht selbstverständlich."

Kleiner Wermutstropfen ist an diesem Tag, an dem wieder einmal Dutzende Kameras aus dem In- und Ausland auf den Turm gerichtet sind, die nicht ganz fertige Membran. Erst jetzt mussten die Arbeiten an der Hülle wegen des Wetters wieder vier Tage lang ruhen, erklärt Projektleiter Hardy Stimmer.