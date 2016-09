Rottweil Test-Turm bekommt seine Fassade

Die Membran verleiht dem Turm nicht nur das gewisse Etwas, sondern schützt ihn auch vor intensiver Sonneneinstrahlung und reduziert die Eigenbewegung des Gebäudes, indem sie die Kräfte des Windes zerlegt. Die Hülle wurde bereits ausgiebig im Windkanal getestet und von einem Sachverständigenbüro zertifiziert.

Der Turm nimmt seine endgültige Gestalt an

Für das Planungsteam von Taiyo Europe, die sich mit 29 Mitarbeitern um die Fertigung und Montage der Membran kümmern, ist der Testturm etwas Besonderes. "Die Planungsphase sowie die Montage bedeutet für uns eine neue Herausforderung, weil die Anforderungen und Vorgaben völlig einzigartig sind", betont Geschäftsführer Hubert Reiter.

"Wir freuen uns sehr, dass die Bauarbeiten mit der Montage der Membran auf die Zielgerade einbiegen und der Turm dann seine endgültige Gestalt annehmen wird", meint Rottweils Bürgermeister Christian Ruf. Die Arbeit von Taiyo Europe, die schon den Millennium Dome in London, den Airport von San Francisco, den Deutschen Pavillon bei der Expo in Mailand oder die Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart mit textiler Architektur ausgestattet haben, werde in Rottweil sicherlich mit großem öffentlichen Interesse verfolgt und die Begeisterung in der Bevölkerung für den Testturm weiter steigern.

Da die Arbeiten planmäßig verlaufen, beginnt der Forschungsbetrieb im Dezember. Im Mai 2017 wird der Turm dann für Besucher geöffnet. "Für Thyssen-Krupp Elevator wird der Testturm in Rottweil eine Schlüsselfunktion bei der Umsetzung der globalen Innovationsstrategie spielen, die eine entscheidende Bedeutung für den Erfolg des Unternehmens hat", sagt Andreas Schierenbeck, Vorstandsvorsitzender von TKE. Zu den Zukunftstechnologien, die in Rottweil getestet werden, zählt insbesondere die neueste Aufzugsgeneration, der MULTI. Im Testturm sind drei der zwölf Schächte für dieses System vorgesehen. Als Antrieb kommt Technologie aus dem Transrapid zum Einsatz.