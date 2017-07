Rottweil Test-Turm bekommt endlich sein Kleidle

Angebracht werden im Moment die ersten Rohre der Stahlkonstruktion, an der dann die Membran befestigt werden wird. Geplant war das zunächst für Ende Juni. 91 Spiral- und 18 Mittelrohre werden es am Schluss sein, die sich spiralförmig um den Turm nach oben winden – befestigt an 1148 Ankerplatten.

Am Dienstag angebracht wurde quasi der Halsausschnitt, der einmal den oberen Abschluss der Textilmembran bilden wird. Hier im oberen Kapuzenbereich sind die Rohre zwischen zwei und 20 Meter lang und müssen von Arbeitern montiert werden, die sich dazu abseilen. Unterhalb kann von der Montageplattform aus gearbeitet werden.