Rottweil Test-Turm: Arbeitsplattform wird abgebaut

Doch die Turm-Baustelle schreibt auch ihre persönlichen Geschichten, wie im Fall von Peter Kuschnierz aus Rottweil und Albert Birk aus Dietingen. Die zwei Männer nennen sich selbst Turm-Touristen und sind seit der ersten Stunde mit dabei. Über die ganze Bauphase hat sich bei beiden eine Freundschaft entwickelt, über die sie gerne sprechen. "Wir haben uns per Zufall mal am Turm getroffen und dann haben wir uns immer mal wieder verabredet", erzählen die beiden.

Für Birk ist der Abbau der Arbeitsplattform ein besondere Moment: "Ich komme jetzt von Anfang an hierher, wo man das Loch gegraben hat, die ganze Membran und jetzt will ich noch sehen, wie das Gerüst mit den drei Kränen weg kommt. Das ist jetzt so das letzte am Turm und und dann ist alles beendet." Und glaubt man dem Wetterbericht, dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass dies Ende der Woche der Fall sein wird.