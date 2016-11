Rottweil Terminplan für das Jahr der Türme gerät ins Wanken

Rottweil. Während im Rottweiler Gemeinderat über die Frage diskutiert wird, ob das Stadtfest und die Feier zur Eröffnung des Testturms zusammengelegt werden sollen, gerät auf dem Berner Feld der Zeitplan durcheinander. "Ja, bei einem Subunternehmen gibt es Verzögerungen", bestätigt Michael Ridder, Unternehmenssprecher von Thyssen-Krupp Elevator (TKE). Für die weitere Planung bei der Stadtverwaltung, beim Gewerbe- und Handelsverein (GHV) und den übrigen Vereinen, was die Aktionen im Jahr der Türme anbelangt, bedeutet das einen Dämpfer, denn die notwendige Terminsicherheit fehlt im Moment. Fraglich ist damit derzeit auch, ob der Gemeinderat wie geplant über den Termin für das Stadtfest abstimmen kann. Die Verwaltung bereitet dazu momentan die Wünsche der Vereine auf.

Taiyo Europe hat den Auftrag, die Außenhülle aus PTFE-beschichtetem Glasfasergewebe anzubringen. "Es gab noch nie ein Projekt in dieser Größenordnung", erklärt der TKE-Pressesprecher die Probleme mit fehlenden Erfahrungswerten. Immerhin ist die Rede vom derzeit höchsten Membranprojekt der Welt. Taiyo lege deshalb im Moment weitere Tests ein, weshalb es zu den Verzögerungen komme. Die Taiyo Europe GmbH aus dem bayerischen Sauerlach bei München entwickelt und installiert die Außenverkleidung. Das Gewebe werde an den Turmschaft einfach spiralförmig umlaufenden Stahlrohren befestigt. Um das zu bewerkstelligen wurde eine Art Außenlift konstruiert und gebaut. Damit wird das Gewebe von Taiyo Europe von oben nach unten an der Stahlkonstruktion heruntergelassen, wie die Firma erklärt.

Weiter "recht entspannt"