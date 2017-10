Rottweil Teppichen-Händler treiben ihr Unwesen

Ein Vor-Ort-Service mit kostenloser Abholung des Teppichs ist inklusive. Die Infobroschüren werfen die vermeintlichen Servicedienstleister in die Briefkästen der Haushalte. Eine Rentnerin aus Oberndorf wurde Anfang Oktober auf die Werbung aufmerksam und beauftragte die "Firma" mit der Reinigung einer ihrer Teppiche. Nach einem Telefongespräch kamen zunächst zwei Männer an die Wohnadresse der Frau. Nach einem kurzen Gespräch und einem Wertgutachten des Teppichs sagten die Männer, dass sie den Teppich zum Preis von 9000 Euro reparieren und reinigen würden. Im Anschluss nahmen sie das gute Stück mit. Eine Anzahlung von 2000 Euro war obligatorisch. Da die Rentnerin Mitte des Monats weder Kontakt mit der Firma hatte, noch den Teppich zurück erhielt, erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei. Ein ähnlicher Fall ereignete sich in St. Georgen, hier verlangte die Reinigungsfirma jedoch "nur" 6000 Euro.

Das Polizeirevier Oberndorf, Telefon 07423/8 10 10, hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen und eventuellen Geschädigten. Die Polizei warnt ausdrücklich vor solch horrenden, überteuernden Dienstleistungen. Vor allem von älteren Menschen verlangen die Täter häufig eine hohe Anzahlung. Quittungen oder Belege erhalten die Geschädigten meist nicht. Tätigen sie keine Haustürgeschäfte. Leisten sie keine Vorkasse! Bitten sie bei Misstrauen oder dem Verdacht einer Straftat das nächste Polizeirevier um Hilfe, oder rufen den Notruf 110.