Rottweil Tanzen, bis die Füße brennen

Rottweil. Zur Salsa-Nacht in der Rottweiler Markthalle kommt am Samstag, 28. Oktober, 21.30 Uhr, Roberto Santamaria (Bild). Mit Musik, Energie und kubanischem Charme will er das Publikum auf die Karibikinsel entführen. Salsa, Cha-Cha-Cha, Bachata, Merengue und eine brasilianische Samba versprechen laut Mitteilung heiße Rhythmen, die unter die Haut gehen. Damit alle mittanzen und feiern können, beginnt die Veranstaltung bereits um 21 Uhr mit einer Salsa-Einweisung durch die Salsa-Instruktoren Iris und Eric, der als DJ in den Spielpausen und nach dem Konzert der Roberto-Santamaria-Band auflegt.