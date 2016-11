Rottweil Tanzcafé hat viele Freunde

Etwa 100 Gäste tanzten, lachten und ließen es sich gut gehen. Für das Wohl aller Besucher sorgt seit Jahren das engagierte Tanzcafé-Team: ob im Hintergrund im Rahmen der vielfältigen Vorbereitungsaufgaben, wie Einkauf der notwendigen Utensilien, Dekoration des Saals, Sammlung der Kuchen und Zöpfe, Vorbereitung des Kaffees und der Brezeln oder am Tag des Tanzcafés selbst in vollem Einsatz hinter der Kuchentheke, im Kaffeeausschank oder an der Kasse. Das treue Stammteam von sechs Frauen wirkt voller Kraft und Elan am erfolgreichen Gelingen des MGH Tanzcafé mit.

Aber auch das Kapuziner-Team hilft fleißig mit: Klienten der Bruderhaus-Diakonie erstellen im Media Office die Plakate und Handflyer mit den Terminen, Klienten der Haustechnik bauen auf, kaufen ein und wirken in der Küche tatkräftig mit. Nadja King, Koordination des Mehrgenerationenhaus Kapuziner Rottweil, ist dankbar für all den wertvollen Einsatz durch das ehrenamtliche Team gemeinsam mit den engagierten Klienten der Bruderhaus-Diakonie.

Verstärkung gesucht

Für das Jahr 2017 möchte das MGH das Tanzcafé mit weiterer Verstärkung unterstützen. Informationen rund zur ehrenamtlichen Mitarbeit vor und hinter den Kulissen erhalten alle Interessierten im Büro des MGH im Kapuziner Rottweil.

Die nächsten MGH Tanzcafé Termine in diesem Jahr sind an den beiden Donnerstagen, 17. November und dem 22. Dezember, wie gewohnt mit Einlass ab 14 Uhr. Vor allem am 22. Dezember freut sich das Mehrgenerationenhaus auf eine gemeinsame vorweihnachtliche Feier mit adventlicher Dekoration, einem Weihnachtsmann, frischem Gebäck und einer stimmungsvollen Klaviermusik ab 14 Uhr mit anschließender Überleitung zur unterhaltenden Tanzmusik von DJ "Ernstl".