Rottweil Tag der Blasmusik entwickelt sich zum kleinen Stadtfest

Rottweil. Alle zwei Jahre lädt die Stadtkapelle Rottweil im September zum Tag der Blasmusik in die Obere Hauptstraße ein. Auch dieses Jahr kam die Open-Air-Veranstaltung bestens an und lockte viele Besucher in die Fußgängerzone. Musik, Bewirtung und gemütliches Beisammensein – der Tag der Blasmusik erinnert an ein Stadtfest im Kleinformat.