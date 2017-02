Rottweil Täter flüchtet nach Angriff auf Joggerin

Schramberg/Schiltach (zeg). Die Tat fand im Gewann "Sommerwies" (Höhe der Firma Schinken Abraham) statt. Dringend tatverdächtig ist ein 23-jähriger Mann, der sich nach dem Überfall bei seinen Angehörigen meldete und dabei Suizidabsichten geäußert haben soll, teilt die Polizei mit. Die Frau erlitt Kopfverletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Täter dürfte mit einem grauen Kleinwagen der Marke Renault Clio, Baujahr 2008, Kennzeichen RW-SB 194, unterwegs sein. Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben: circa 173 Zentimeter groß, 70 Kilogramm, normale Statur, Stoppelbart, hellblond, seitlich die Haare hochrasiert. Möglicherweise trägt der Mann rote oder schwarze Nike-Sport-Schuhe.

Die Staatsanwaltschaft Rottweil und die Kriminalpolizeidirektion Rottweil ermitteln wegen versuchten Mordes. Zum Motiv liegen bislang keine Erkenntnisse vor, die Großfahndung nach dem Mann läuft. Dabei ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Hinweise zum Täterfahrzeug, zum Verdächtigen oder zu Geschehnissen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, bitte an die Kriminalpolizei Rottweil, Telefon 0741/47 70, an die Polizei Schramberg, Telefon, 07422/2 70 10, oder an jede andere Polizeidienststelle.