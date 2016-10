Rottweil Szenen entstehen in jedem Moment

Rottweil. Freilich ist für die "Ragazzi di Castelnovo" nicht nur vieles neu, weil die Bühne in der Edith-Stein-Schule in Rottweil eben nicht die des eindrucksvollen Teatro Bismantova in Castelnovo ne’ Monti in der italienischen Provinz Reggio Emilia ist, wo sie schon Auftritt-Erfahrung haben. Auch, dass die Gruppe eigentlich aus 13 Leuten bestand, dürfte für den übrigen keine aufregende Neuigkeit sein. Es ist vielmehr das Stück selbst, das "Tanz ohne Distanz" heißt und genau das zeigen möchte: Menschen mit und ohne Behinderung in Kontakt treten zu lassen. Dieser Kontakt lasse die Hemmschwelle verschwinden, die vor allem von Seiten der Menschen ohne Behinderung wahrgenommen wird.

Dahinter steht Ingrid Schorscher. Sie unterrichtet Bühnenpräsenz für Musikdesign-Studierende an der Hochschule in Trossingen und ist an der Edith-Stein-Schule seit 2009 Dozentin für Rhythmik. Zudem ist sie selbst nach wie vor künstlerisch tätig. Studiert hat sie teilweise in Italien. Sie hatte schon einmal ein Projekt mit einem Komponisten gemacht, der an der Hochschule von Reggio Emilia unterrichtet. Und dieser hatte schon einmal Musik für die Gruppe von jetzt 25- bis 40-Jährigen mit geistiger und teilweise körperliche Behinderung für ein (Musik-)Projekt in Frankreich geschrieben. Daraus ergab sich die Möglichkeit, selbst mit der Gruppe in Kontakt zu treten.

Schnell sei klar geworden, dass das Projekt tänzerisch-theatralen Charakter haben werde. Dabei gibt Ingrid Schorscher ein gewisses Maß an Struktur vor. Es gebe immer eine klare Raumorientierung, zu der auch das sparsame Bühnenbild beiträgt. Außerdem können die Helfer, die Tänzer ohne Behinderung, teils Bühnenneulinge, das Spiel im Zweifelsfall auch ein bisschen ordnen. Wichtig ist aber, und so funktioniert das Stück auch, dass die Gäste aus Italien sich selbst einbringen. Man könne dem Spiel keine Choreografie überstülpen. Der Ablauf bestehe vielmehr aus dem, was jeder Teilnehmer beisteuert und basiere auf Improvisationen, die auf keinen Themenbereich beschränkt sind. Diese Improvisationen können gewissermaßen "solistisch" sein oder auch durch das Agieren mit der Gruppe funktionieren.