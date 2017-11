Rottweil "Suche Wohnung in Rottweil, dringend"

Im Gegenteil: Der Eigenbestand der Stadtbau-Wohnungen habe sich reduziert. Dabei, so betont Speiser, stehe in der Satzung der Stadtbau klar, dass sie sich um die sozial verantwortbare Wohnungsversorgung kümmern muss. In dieses Horn stießen auch mehrere Stadträte in der jüngsten Gemeinderatssitzung: Die lange Warteliste zeige deutlich den Bedarf, so Arved Sassnick (SPD), der auf die prekäre Situation in vielen Großstädten verwies. Hier sollte man dringend gegensteuern. So sollte in Neubaugebieten der Stadt jeweils ein Bauplatz für günstigen Wohnraum reserviert werden.

Stadtrat Martin Hielscher (FWV) hat dies bereits für das Baugebiet Spitalhöhe eingefordert und rief dazu auf, den Bedarf auf lange Sicht zu schätzen und Grundstücke ins Auge zu fassen. Man müsse der Zahl der Wohnungssuchenden Rechnung tragen, meinte auch Ingeborg Gekle-Maier (Grüne). Monika Hugger (CDU) räumte ein, dass für die Stadtbau nicht alles leistbar sei. Man habe gemeinsam entschieden, ein entsprechendes Konzept nochmals um ein Jahr zurückzustellen.

Peter Hauser versicherte den Räten, dass das Ziel, neuen Wohnraum zu schaffen, nicht vergessen sei. "Wir machen, was wir können." Ein entsprechendes Bauprojekt auf einem der neuen Mehrfamilienhaus-Bauplätze auf der Spitalhöhe sei anvisiert.