Rottweil Stützende Säulen für alle Aussteller

Rottweil. 84 Betriebe aus Industrie, Dienstleistung, Handel und Handwerk präsentieren sich in diesem Jahr. Die Idee für die Premiumpartnerschaften hatte der städtische Wirtschaftsförderer und Messeorganisator André Lomsky vor sechs Jahren. Anfangs waren es sechs Betriebe, die die Messe finanziell unterstützten, mittlerweile sind es elf. Durch ihr Engagement wird es möglich, dass auch kleinere Firmen die Möglichkeit erhalten, sich auf der Messe zu präsentieren.

Der Schwarzwälder Bote begleitet die Messe als Medienpartner. Premiumpartner sind die AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg, dental Eggert, ddm hopt+schuler, Kern-Liebers, die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, Junghans microtec, die Kreissparkasse Rottweil, Mahle, Trumpf Laser, WSS aktiv beraten und b2 Biomarkt.

"Es ist ganz klasse, was die Stadt aus der "starter" gemacht hat", betont Stefan Schopf von der b2 Biomarkt GmbH, erstmals als Premiumpartner mit im Boot. Es sei wichtig, jungen Menschen zu zeigen, welche Ausbildungsmöglichkeiten es in der Stadt und der Region gebe, um qualifizierte Kräfte zu bekommen und um ein hohes Maß an Dienstleistungen bieten zu können. "Ich habe höchsten Respekt vor dem, was hier geschaffen wurde", lobt Schopf.