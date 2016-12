Rottweil Studium oder Handwerk?

Ähnliche Erfolgsfaktoren in beiden Karrierezweigen wichtig

Im Gespräch stellte sich heraus, dass für beide Wege, sowohl für die Karriere im Handwerk, als auch für die akademische Laufbahn ähnliche Erfolgsfaktoren relevant sind. Wichtig sei, dass man aus Fehlern lernt, sich auf ein Kernthema mit einer klar definierten Zielgruppe spezialisiert und sich nicht verzettelt.

Doch welche Kriterien sind für die Entscheidung für ein Hochschulstudium oder ein Handwerk ausschlaggebend?

Die Schlüsselqualifikationen für beide Wege sind laut Mittelung Eigenverantwortlichkeit und Eigeninitiative. Es liege in der Verantwortung jedes einzelnen, durch Ausprobieren im Rahmen von Schnupperkursen oder selbst organisierten Praktika herauszufinden, welcher Weg der passende ist.

Wichtig dabei ist, dass Schulabgänger verantwortungsbewusst mit genau definierten Fragestellungen ein Praktikum antreten und nicht ohne konkrete Fragen Zeit absitzen. Ein Jahr im Ausland warten, dass die Eingebung von selbst folgt, wäre laut Seiz und Bucher der falsche Ansatz für die richtige Berufswahl.

Peter Käpernick vom Strategieforum Freiburg präsentierte ergänzend seine Herangehensweise an das Thema: Da Menschen im Spiel offener sind und schneller die wahren Beweggründe oder wunden Punkte nennen, wählt er die Form eines strategischen Brettspiels. Dies dient beispielsweise dazu, die Erfolgsfaktoren um das Thema Industriewelten 4.0 zu diskutieren und damit die Selbstreflexion der Schulabgänger zu fördern, indem sie spielerisch die eigenen Grenzen überschreiten. Im HFU Studienzentrum Rottweil bietet die Hochschule Furtwangen seit Herbst im Rahmen von Oberstufenpraktika für Schüler der Rottweiler Gymnasien den Raum, um sich in der Hochschulwelt auszuprobieren. Auch die Holzmanufaktur Rottweil bietet solche Schnuppermöglichkeiten an. Über das Modell "Studium Plus" besteht an der Hochschule Furtwangen auch die Möglichkeit, eine Ausbildung in der Industrie mit einem Bachelor-Studium zu verbinden.