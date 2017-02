Rottweil "Strohhalm" macht Patientin glücklich

Bisherige klinische Studien seien sehr vielversprechend, was die Eignung der Therapiemethode für die Behandlung von Patienten betrifft. Für die endgültige Freigabe bedürfe es aber noch weiterer medizinischer Erkundungen, betont Reymond. Geräte und Medikamente seien bereits zugelassen, doch noch nicht für diese Anwendung. So kommt die Therapiemethode momentan "off label" zum Einsatz. Das heißt, dass die Anwendung, weil noch nicht endgültig zugelassen, der Beurteilung des Arztes und der Zustimmung des Patienten unterliegt.

Über 2500 Mal sei Pipac auf diese Weise bereits zur Anwendung gekommen, in 35 Krebszentren weltweit, führt Reymond aus. In Deutschland bieten mehrere Universätskliniken das Pipac-Verfahren an, darunter das Universitätsklinikum Tübingen, die Ruhr-Universität Bochum, die Charité in Berlin und das Universitätsklinikum Leipzig.

Manfred Beck, Geschäftsführer des Universitätsklinikum Tübingen und Facharzt für Chirurgie und Notfallmedizin, meint: "Die Methode überzeugt". Für die Entwicklung sei der enge Kontakt mit Ärzten sehr wichtig. Das Universitätsklinikum Tübingen sei dabei ein privilegierter Partner, sagt Reymond. In Deutschland gebe es um die 20 000 Todesfälle bei Bauchfellkrebspatienten pro Jahr. Vielen werde eine Überlebensprognose von weniger als sechs Monaten bescheinigt.

Die Möglichkeit dieses Therapieverfahrens, stellten Reymond und Alexander Hetzel, Gesellschafter von Capnomed, jetzt im Rahmen eines Firmenbesuchs von Volker Kauder, dem Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, vor.

Weltweite Anfragen

Capnomed formte sich aus der Reger Medizintechnik GmbH und ist seither als eigenständiges Unternehmen am Markt. Als Start-Up Unternehmen könne sich Capnomed über ein sehr schnelles Wachstum freuen, betont Geschäftsführer Stefan Groß. Es gebe bereits weltweit Anfragen für den Einsatz der neuen medizinischen Errungenschaft für Patienten.

"Die schwäbische Mentalität ist bei uns groß", sagt Gesellschafter Hetzel und lacht. Man wolle es deshalb auch finanziell aus eigenen Stücken schaffen. Patientenbedürfnisse und Patientenschutz seien wichtige Kriterien beim weiteren Bemühen zur Etablierung einer möglicherweise für viele Patienten sehr wertvoll werden könnenden Therapie.

Weitere Informationen: www.capnomed.de