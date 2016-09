Rottweil Streife ausgebremst

So geschehen am Freitagabend gegen 22.25 Uhr auf der Autobahn A 81, auf Höhe der Anschlussstelle Rottweil, in Fahrtrichtung Singen.

Die Autobahnstreife befand sich mit ihrem Audi A 6 auf der Anfahrt zu einem Notfall und fuhr mit höherem Tempo auf der linken Fahrspur, als ein BMW-Fahrer von der Autobahnauffahrt zunächst auf den rechten und unmittelbar danach auf den linken Fahrstreifen wechselte. Der Fahrer des Streifenwagens musste eine Gefahrenbremsung einleiten und die Geschwindigkeit um mehr als 100 Stundenkilometer verringern. Der BMW fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon.

Die Beamten folgten ihm mit Sondersignalen und konnten den 29-Jährigen an der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen einholen und kurze Zeit später kontrollieren. Wegen Straßenverkehrsgefährdung wird der Fahrer angezeigt.