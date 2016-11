Rottweil Straßensanierung lässt wenig Luft

Das Volumen des Vermögenshaushalts von 1,37 Millionen Euro wird im Wesentlichen durch die neu veranschlagte Straßensanierungsmaßnahme Friedhofstraße/ Bergstraße beeinflusst, bei der von Ausgaben von 1,1 Millionen Euro ausgegangen wird. Darin enthalten sind Kosten für Straßenbau (675 000 Euro), Kanalisation (205 000 Euro), Austausch der Wasserleitung (150 000 Euro) und Beleuchtung (80 000 Euro). 200 000 Euro sollen durch Erschließungsbeiträge wieder hereinkommen.

Gemeinderat Erwin Ebert war aufgefallen, dass die Mehreinnahmen von 39 000 Euro bei der Grundsteuer als Folge der Erhöhung der Hebesätze nicht als Rücklage zur Finanzierung der angestrebten Flurneuordnung auf die Seite gelegt werden. Wie Bürgermeister Franz Moser einräumte, sei dieses Geld in die Finanzierung des Haushalts 2017 eingeflossen. Da seinen Einschätzungen nach das Haushaltsjahr 2016 besser abschließe als geplant, werde diese Summe dann etwas später in die Rücklage gestellt. Unsicherheiten herrschten bei noch abzurechnenden größeren Baumaßnahmen und das Ergebnis der Ausschreibung für den Ausbau der Carl-Härdtner-Straße, erklärte Moser.

Rat Manfred Schmieder forderte das Anheben der Hundesteuer, die seit längerem nicht mehr verändert worden sei. Die einstige Landessteuer sei zur Mengenregelung in der Hundehaltung erhoben worden. Wenn er aber sehe, wie viele Hunde es in der Gemeinde gebe und sich einige Bürger sogar mehrere Tiere hielten, müsse dringend an der Steuerschraube gedreht werden. Auch hatte Schmieder Zweifel, ob die eingestellten 40 000 Euro für die Straßenunterhaltung ausreichten, nachdem der Mühlweg durch die Umleitung wegen der Eschbachbrückensanierung stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Moser will die Anregung aufnehmen und sie auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung am 13. Dezember setzen, in der der Haushaltsplan 2017 verabschiedet werden soll.