Rottweil Strahlende Gesichter, wehende Röcke

Die fachkundigen Kommentare von Ralf Banholzer und Georg Hauser wiesen die Zuschauer immer wieder auf Besonderheiten wie die jungen "Almdudlerinnen" hin, die zur Freude der Zuschauer in ihren Dirndl liefen und anscheinend einen eigenen Fanclub dabei hatten. Ein Gruppe trat sogar in Bademänteln an.