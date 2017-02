Rottweil Stolz auf die eigene CNC-Fräse

Rottweil. Der Boden ist frisch verlegt, die Tische stabil, der gesamte Raum funktional und übersichtlich gestaltet und eingeräumt. An diesem Nachmittag haben die Leibnizianer eingeladen, um den neu gestalteten Technikraum offiziell einzuweihen.

"Unsere älteren Schüler sind schon ganz neidisch, welche Projekte wir in Zukunft mit den jüngeren dort umsetzen können", sagt er und präsentiert stolz eines der Schmuckstücke, die CNC-Fräse, mit der sein Kollege Jürgen Gräber Holzwürfel mit dem LG-Logo als Give-away für die Sponsoren gefräst hat. Christine Diehl und Heinz Schwager vom gemeinnützigen Bildungsträger BBQ bekommen beispielsweise einen solchen Würfel. "So eine CNC-Fräse gehört an allgemein bildenden Gymnasien äußerst selten zur Grundausstattung", erklärt Kleikamp und führt gleich weiter zum nächsten Maschinentisch. Dort hat "Erika" ihren festen Platz gefunden: Die Kreissäge der Firma Mafell aus Oberndorf sowie die CNC-Fräse – beides zusammen hat einen Wert von rund 13 000 Euro – verdanken die Leibnizianer einem Gemeinschaftsprojekt von BBQ und Arbeitsamt sowie Wirtschaftslehrerin Silke Pach, die mit unermüdlichem Eifer die Kontakte zu regionalen Unternehmen aufbaut, die zahlreichen Kooperationen federführend pflegt.

So ist der jüngste Zuwachs – ein 3-D-Drucker – der Zusammenarbeit mit der Magnetfabrik MS Schramberg zu verdanken. Junge Menschen damit bereits während der Schulzeit für hochmoderne Technik zu begeistern, sei eine Aufgabe, zu der er mit der Spende gerne seinen Beitrag geleistet habe, erklärt der Geschäftsführer der MS Schramberg, Heimo Hübner, der vom Technikraum am LG ganz angetan ist. "Hier kann viel bewegt werden." Dies sieht auch Schulleiter Rüdiger Gulde so: "Das Fach NWT ist schon lange eine der tragenden Schwerpunkte an unserer Schule." Inzwischen gehöre das LG zu einem der wenigen Gymnasien im Land, die das Fach sogar in der Oberstufe weiterführen dürfen, erklärt er. "Mit der hochmodernen Einrichtung des Technikraumes sind wir bestens für die Zukunft gerüstet – gerade auch mit Blick auf die Anforderungen des neuen Bildungsplans. Aber auch andere Fächer wie Kunst können den Raum nutzen." Dafür hätten die NWT-Lehrer seiner Schule ganze Arbeit geleistet: Die Stadt habe bei den Planungen unterstützt, Philipp Bea, Norbert Kleikamp und Jürgen Gräber unzählige Stunden in die Umsetzung gesteckt. Darüber freuen sich vor allem die Leibnizianer und die Elternvertreter Paul Kirch und Ulrike Reimann: "Auch wenn mein Sohn Nick vergeblich gehofft hat, ich könne ihm nun neue Fußballschuhe aus dem 3-D-Drucker mitbringen."