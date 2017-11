Rottweil Stille Herbsttage im Burgund

Gerade diese Gemeinschaft. sagen die Jugendlichen, hat sie beeindruckt. "Jeder hat mit jedem geredet, gleich welcher Nationalität. Alle haben zusammen gesungen und gebetet. Es gab keine Vorurteile". Für die Jugendlichen ist es ein Ort, der Spaß und Freude mit Ruhe und Besinnung verbindet.

Auch wenn es zunächst für sie ungewöhnlich war, nahmen die Jugendlichen dreimal am Tag an den Gebetszeiten teil. So konnten sie die tiefe Spiritualität direkt erleben, deren Mittelpunkt das Ostergeschehen bildet. Jede Woche wird deshalb am Freitag das Kreuz Jesu verehrt und am Samstagabend mit Kerzenlicht die Auferstehung gefeiert.

Bei der Rückfahrt im Bus klang noch nach, was die Jugendlichen erlebt haben: Sich selbst und viele neue Freunde kennen zu lernen, die Beziehung zu Gott zu vertiefen, einen Nachmittag in Stille zu verbringen, sich mit Bibeltexten zu befassen und darüber ins Gespräch zu kommen, in der freien Zeit die Umgebung zu erkunden oder sich in den Garten der Stille zurückzuziehen, Kontakte zu knüpfen mit den anderen Jugendlichen aus Europa.