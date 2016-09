Rottweil Stiftung entwickelt sich in 25 Jahren enorm

Kaum ein Stichwort falle häufiger als "ganzheitliche Unternehmensführung", meinte Dlugosch. Damit sei die Stiftung nicht nur modern, sondern auch zukunftsfähig aufgestellt. Dlugosch bedankte sich für Bernhards Einsatz und dessen fachliches Engagement und überreichte ihm einen goldenen Franziskus-Anstecker. Hubert Bernhard wiederum dankte dem Stiftungsrat für die jahrzehntelange vertrauensvolle Zusammenarbeit. Er würdigte es als eine "weitsichtige und zukunftsträchtige Entscheidung", dass die Klostergemeinschaft sämtliche Einrichtungen und Immobilien inklusive einer angemessenen Kapitalausstattung an die Stiftung übertragen hatte und damit eine gute Zukunft der Einrichtungen sicherstellte.

Dem Vorstandskollegen Michael Wollek gratulierte Georg Dlugosch zu dessen Promotion an der Universität Tübingen, wo er an der Fakultät für katholische Theologie eine Dissertation über die Ausbildung zum Diakon im Zivilberuf in Zeiten gesellschaftlicher und kirchlicher Transformation geschrieben hat. Wollek ist nebenberuflich als Diakon in der Seelsorgeeinheit Rottweil tätig und hat über sechs Jahre in seiner Freizeit an der Dissertation gearbeitet.