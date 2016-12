Rottweil Sternsinger bringen Segen in die Häuser

"Alle können wir als Werkzeuge Gottes an der Bewahrung der Schöpfung mitarbeiten, ein jeder von seiner Kultur, seiner Erfahrung, seinen Initiativen und seinen Fähigkeiten aus." So schreibt Papst Franziskus in seiner Enzyklika "Laudato si , über die Sorge für das gemeinsame Haus." Der Papst findet klare Worte: Unsere Erde sei bedroht. Zu viele Menschen hätten nicht das Wohl aller im Blick, sondern ihren eigenen Profit.

Aktion unterstützt Kenianer, die unter Klimawandel leiden

Und von den Folgen des Klimawandels am härtesten betroffen seien die, die am wenigsten zu den Ursachen beitragen. Dazu gehören die Menschen in der Turkana. Sie stehen im Fokus der Aktion Dreikönigssingen 2017. In dieser abgelegenen Region im Norden Kenias ist die gewohnte Abfolge der Trocken- und Regenzeiten durch die Klimaveränderungen gestört. Seit Jahren hat es kaum geregnet. Über Generationen fanden Ziegen und Kamele auch in der Trockenzeit Wasserstellen und Weideflächen. Im großen Turkanasee fingen die Menschen Fische. Heute müssen die Viehhirten immer weitere Wege zurücklegen, der See versalzt und trocknet aus.