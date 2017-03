Rottweil Steinbach erliegt Folgen eines Schlaganfalls

Wer an Fritz Steinbach denkt, dem kommt viel Schönes in den Sinn. Er liebte das Musizieren am Klavier, an der Orgel und insbesondere am Akkordeon gemeinsam mit seinen Freunden, organisierte Ausflüge und Reisen, zu denen alle willkommen waren, und schenkte durch seine Freude am Fotografieren und Filmen vor allem den Neufraer Bürgern viele schöne Stunden. "Seine Filmeabende waren regelmäßig der Renner", erinnert sich Felix Schindler.

Fritz Steinbach wurde 1923 in Odereck als Sohn eines Feinkostverkäufers geboren. Nach seiner Lehre als Finanzbeamter wurde er von der Wehrmacht eingezogen. Nach seiner Entlassung aus der französischen Gefangenschaft 1946 fand er seine Familie auf Fehmarn, wo er auch seine Frau Agathe kennenlernte. In der schweren Nachkriegszeit erwirtschaftete er sich mit seinem musikalischen Talent den Lebensunterhalt, bis er seine erste Anstellung auf dem Finanzamt in Oldenburg erhielt. In Oberndorf setzte er seinen beruflichen Werdegang fort und kam 1955 nach Rottweil, wo er als Betriebsprüfer arbeitete. In Neufra bezog die Familie 1966 ihr neu erbautes Haus. Auch seine Mutter und Tante Klara fanden in Neufra eine Wohnung.

Schon frühzeitig engagierte sich Steinbach für die Vereine. Als aktiver Sänger von 1939 bis 2011 erhielt er 2005 die goldene Ehrennadel des Deutschen Sängerbundes. Im Männergesangverein Neufra leitete er zwischen 1981 und 1984 den Chor und engagierte sich bis 2000 weiter als stellvertretender Chorleiter. 2009 organisierte er noch monatliche Treffen mit verschiedenen Themen für die ältere Generation in Neufra. Bis zuletzt erfreute er sich an den Ü-60-Treffen, und ließ sich auch den Kappennachmittag am 22. Februar nicht entgehen.