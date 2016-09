Rottweil Start in Herbstsaison

Der deutsche Gitarrist und Komponist Matthias Grote, geboren 1982, wird als Wanderer zwischen den musikalischen Welten beschrieben. Er ist in vielen musikalischen Genres zu Hause wie Jazz, Electronica und Art-Pop. Die Musik von ihm und seiner Band Kaiju (Robert Unterköfler am Tenorsaxofon, Robin Gadermaier am E-Bass und Valentin Duit am Schlagzeug), ein Trio junger talentierter österreichischer Spieler, pendelt zwischen schlicht und komplex, aber immer mit Spannung, Tiefe und einer klaren musikalischen Vorstellung.

Karten können für 14 Euro (ermäßigt 11 Euro) über jazzimrefektorium@gmail.com reserviert werden.