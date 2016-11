Rottweil Starke gesellschaftliche Kraft jetzt 60 Jahre alt

Kreis Rottweil. Beim "Adventstee" des Lions-Club Rottweil in der Nachsorgeklinik für schwerkranke Kinder und ihre Familien in Tannheim wurde ein besonderes Jubiläum gefeiert. Im November 1956, genau vor 60 Jahren, gründeten ein paar mutige und weitsichtige Herren – vorwiegend aus Oberndorf – den Lions-Club Rottweil. In seiner Festrede erinnerte Alt-Landrat Manfred Autenrieth an die bescheidenen Verhältnisse der damaligen Nachkriegszeit, in der unser Land international wieder als Kulturstaat Anerkennung fand. Die ethischen Werte der weltweiten Lions-Bewegung wie Weltoffenheit, Toleranz und Freundschaft sowie die Bereitschaft, anderen Menschen in ihrer Not beizustehen, sind damals wie heute Antrieb und Überzeugung der Mitglieder – im Sinne von "we serve" (wir dienen).