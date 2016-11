Rottweil Starke Auftritte

Raum im Bericht der Sprecher nahm auch der Erfolg bei dem Bemühen um eine angemessene Erhöhung der städtischen Förderung ein. Zehn Prozent mehr an die Vereine sind nicht zuletzt dem Engagement des Kulturdachverbandes bei Entscheidungsträgern in Gemeinderat und Stadtverwaltung zu verdanken und Ausdruck der Wertschätzung, die die Vereine erhalten. Schließlich rief Knubben den erst jüngst in Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde Rottweil stattgefundenen Kulturstammtisch mit Professor Karl-Josef Kuschel in Erinnerung, bevor in die Planung des im Herbst 2017 stattfindenden zehnten Kulturstammtisches eingetreten wurde.

Neben dem Bericht der Schatzmeisterin Gabriele Hammen und des Kassenprüfers standen außerplanmäßige Vorstandswahlen an. Nachdem Matthias Aiple und Robert Kopf aus beruflichen Gründen aus dem Vorstand hatten ausscheiden müssen, wählte die Mitgliederversammlung Julia Guhl und Wolfgang Weis jeweils einstimmig in die vakant gewordenen Vorstandsämter.

Abgerundet wurde die Mitgliederversammlung 2016 mit dem Besuch des städtischen Fachbereichsleiters Marco Schaffert, der der Versammlung Rückschau und Ausblick auf im kulturellen Raum stattfindende Ereignisse und Entwicklungen gab und für Fragen zur Verfügung stand.