Rottweil Stallpflicht ist aufgehoben – aber Ausnahmen bleiben

Die risikoorientierte regionale Aufstallung gilt in den kommenden sechs Wochen bis zum 15. März zum einen für Gebiete in unmittelbarer Nähe zu großen Gewässern sowie in einem 500 Meter Streifen entlang der Donau, des Rheins und des Neckars. Ausnahmen für Rassegeflügel und Kleinsthaltungen in den Gebieten, in denen vorerst auch weiter Stallpflicht besteht, seien möglich.

Auf Grund des nach wie vor massiven Seuchengeschehens in den Nachbarländern, in Europa und aktuellen Fällen von Vogelgrippe bei Wildvögeln in Baden-Württemberg könne man keine Entwarnung geben. Deshalb müssten Tierhalter auch weiterhin landesweit die Biosicherheitsmaßnahmen streng einhalten, appelliert Minister Hauk.

Bis heute wurden laut Pressemitteilung in Baden-Württemberg 304 Fälle des hochansteckenden Vogelgrippevirus bei Wildvögeln bestätigt. Alle Halter im Land seien im Umgang mit dem Geflügel zur größten Sorgfalt in Hygienefragen aufgerufen.

Weitere Informationen: www.mlr.baden-wuerttemberg.de/vogelgrippe