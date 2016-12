Rottweil Stahl-Weihnachtsbäume helfen Kindern in Not

Der kurz vor Weihnachten in die Heerstraße zur Spendenübergabe extra angereiste "Padre José" war beeindruckt vom sozialen Verantwortungsbewusstsein der EHG-Schüler und bedankte sich dafür gemeinsam mit den anwesenden Lehrern und einer Volontärin von Arco Iris mit einem kräftigen Applaus. Unter dem Zeichen des Regenbogens hatte der Geistliche 1994 das soziale Hilfswerk "Fundación Arco Iris" (Regenbogen-Stiftung) in Boliviens Millionenstadt La Paz gegründet, um Straßenkindern und verwaisten Jugendlichen zu helfen, ihnen Perspektiven aufzuzeigen und sie von der Straße wegzuholen. Allein in La Paz leben Tausende von Kindern auf der Straße, putzen Schuhe und verkaufen Süßigkeiten, betteln und stehlen um zu überleben. Diesen Kindern, "Wegwerfkinder" genannt, Hoffnung und Zukunft zu geben, hat Pfarrer Neuenhofer zu seiner Lebensaufgabe gemacht.

Weitere Informationen: www.foerderverein-arco-iris.de