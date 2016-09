Rottweil Ständig große Herausforderungen

Hoffnung für eine weitergehende Aufwärtsentwicklung macht bei BDT nicht zuletzt der jüngste Auftritt auf der weltgrößten Fachmesse für Druck und Verpackung (Drupa), wo insbesondere neue Produkte für professionelle Digitaldruck-Lösungen präsentiert wurden. Auch den Neuentwicklungen bei der sogenannten Tornado-Technologie, mit der das Handhaben von Papier, Karton, Folien und anderen Substraten auf unterschiedlichste Art und Weise funktioniert, wird ein hohes Marktpotenzial bescheinigt. Die Prototypen sollen möglichst bis Jahresende zur Serienreife gebracht werden. Die eingeschlagene Diversifikationsstrategie von BDT äußert sich auch im Versuch, den Eintritt in den Markt der Aufzugsantriebe für Speichermedien zu schaffen. Selbst im Bereich Virtual Reality hat BDT einen Kunden gewonnen, für den am Standort Mexiko VR-Brillen gefertigt werden.

Dass man sich die Entwicklung neuer Produkte viel Geld kosten lassen muss, wird bei BDT mit Verweis auf einen Finanzpartner aus der Schweiz, mit dem man eine Finanzierungslinie über 15 Millionen Euro abgeschlossen habe, auch nicht verhehlt. Fünf Millionen Euro davon sollen zunächst einmal in Anspruch genommen werden.

An der Börse liegt BDT mit seiner 2012 ausgegebenen Unternehmensanleihe über 17,4 Millionen Euro im Moment deutlich besser im Kurs als vor knapp drei Jahren. Am 31. Oktober 2013 waren die Wertpapiere an einem wilden Handelstag an der Frankfurter Börse mit einem Abschlag von fast 50 Prozent zum ursprünglichen Ausgabepreis gehandelt worden. Manche deuteten es als wilde Spekulationen von windigen Ge­schäftemachern, andere als wirtschaftliches Alarmsignal Das Handelsvolumen jedenfalls sprengte an besagtem Donnerstag die gewohnten Dimensionen deutlich.

Ein Rottweiler Anleger hatte damals den schockierenden Kurseinbruch mit Anzeichen für große Insolvenzgefahr in Verbindung gebracht. Jetzt steht die 8,125-Prozent-Schuldverschreibung, die im Oktober 2017 fällig wird, wieder bei etwa 80 Prozent des Ausgabekurses, was für ein solches Papier eher der Normalfall ist. Und Holger Rath ist sich damals wie heute sicher, dass der private Investor aus Rottweil, der sich schon lange wieder beruhigt haben dürfte, kommendes Jahr seine gutverzinste Privateinlage wieder in ganzem Umfang auf sein Konto zurückbuchen kann.