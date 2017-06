Rottweil Stadttheater Freiburg gastiert in Rottweil

Rottweil. Das Theater Freiburg und die Vertrauensstelle der Theaterbesuchergemeinschaft Rottweil, die Volkshochschule Rottweil, laden zu einem informativen und unterhaltsamen Konzertabend über die kommende Theatersaison 2017/2018 ein: Am kommenden Mittwoch, 28. Juni, ab 19.30 Uhr wird in der Schulungs- und Tagungsstätte Altes Gymnasium, Kapellenhof 6, ein buntes Programm für alle Interessenten des Theaters Freiburg und für die Mitglieder der Theaterbesuchergemeinschaften geboten. Der neue Intendant des Freiburger Theaters, Peter Carp, und der Operndramaturg, Heiko Voss, werden das Theaterprogramm der nächsten Spielzeit vorstellen und kommentieren. Der scheidende Organisationsleiter Wolfgang Schröder wird an diesem Abend auch seinen Nachfolger Günter Daubenberger bei der Besuchergemeinschaft vorstellen.