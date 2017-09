Rottweil Stadtschreiberin wird empfangen

Julia Willmann ist in Freiburg geboren und aufgewachsen und studierte Germanistik, Romanistik und Medienwissenschaften in Aix-en-Provence und Düsseldorf sowie Filmregie in Berlin. Die Autorin und Filmemacherin lebt mit ihrer Familie in Berlin. Sie arbeitet für das Deutschlandradio Kultur und den Westdeutschen Rundfunk und veröffentlicht literarische und journalistische Texte. Zudem ist sie als Drehbuchautorin, Dramaturgin und Regisseurin sowie als freie Dozentin für Stoffentwicklung und Dramaturgie an der Deutschen Film- und Fernsehakademie tätig.