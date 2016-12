Rottweil Stadtschreiber findet nach Rottweil

Rottweil. Die Sache mit den Heimaten und Identitäten kann man so oder so sehen. Wie andere sie bei Gawrisch sehen, sagt er selbst: "In der Schweiz war ich der Ukrainer, in Deutschland bin ich der Schweizer, in Österreich bin ich der Deutsche, in Rottweil bin ich der Berliner und in Villingen-Schwenningen bin ich der Rottweiler". Er macht sich Gedanken über Migration. Nicht unbedingt, weil das Thema gerade besonders brisant scheint. Eher schon, weil das Thema Teil seines Lebens, Teil seiner Biografie. Es wird breiten Raum einnehmen in seiner Rede, die er dann doch geschrieben hat, einen losen Text, ausgehend von einem Cafébesuch, den Erlebnissen, den Beobachtungen, dem Zuhören – und von Gedanken, etwa zur Kulturrezeption.

Er schmeichelt der Stadt, deren Namen er auf Zeit in seinem Titel trägt, wenn er Berlin als Zusammenschluss von Dörfern bezeichnet, die sich zu wichtig nehmen. Gleichzeitig kann er in diesem Berlin auch eine Offenheit erleben, die er in "alt, älter, Rottweil", der "›rottweilsten‹ Stadt Baden-Württembergs" vermisst. Zumindest stößt er die Frage an, weshalb hier zum Beispiel im Theater manches nicht möglich sei, was in Berlin gezeigt wird – und was jenseits der Bühne normal ist.

Und auch Gawrisch, der 15. literarische Stadtschreiber, kommt um manche Sachen nicht herum: den Dank an Konviktsdirektor Ulrich Fiedler und das Team, die Konviktoren, auch am Donnerstag bei der Verabschiedung ihrem Konviktor, also ihrem Mitbewohner, über die Haussprecher Robin Hagenbach und Laura Kraemer noch einmal die Aufwartung machen, an die Stadt, für die an diesem Abend Bürgermeister-Stellvertreter Arved Sassnick die Laudatio hält und die Urkunde überreicht, ans Zimmertheater, das den Raum zur Verfügung stellt und auch die Möglichkeit eines Gastspiels eröffnete, und an Christiane Frank, die einfach alles rund um die Stadtschreiber erledigt. Auch Gawrisch berichtet, wie so ziemlich alle seine Vorgänger aus dem Konvikt, das ihn aufgenommen hat.