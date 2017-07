Rottweil Stadtgraben bietet eine Menge Potenzial

Rottweil. Das sagen zumindest die Arbeitsgruppen des Rottweiler Bürgerforums, die die Ergebnisse beim dritten Forumsgespräch vorgestellt haben. An Stellwänden waren die einzelnen Projekte dokumentiert. Das Interesse war groß.

Das Bürgerforum hat die Zielsetzung, Bürgern die Möglichkeit zu geben, an der künftigen Entwicklung der Stadt mitzuwirken. Denn bekanntlich könne man die Zukunft am besten vorantreiben, wenn man sie selbst gestalte, sagte Henry Rauner, der Sprecher, in seiner Begrüßung.

Die Innenstadt über den Grüngürtel mit dem Neckar zu verbinden, das heißt, den Stadtgraben sowie den Neckar erlebbar zu machen, ist eine der Visionen, aus der Realität werden könnte. Denn das Bürgerforum hat die Idee, dass sich Rottweil für die Landesgartenschau 2026 bewerben könnte. Der Antrag müsste noch im Herbst dieses Jahres eingereicht werden.