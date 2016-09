Rottweil Stadtfest schon zur Turmeinweihung?

Mit der Verschiebung des Stadtfests auf 2018 könnte dann auch die Dopplung mit der ebenfalls zweijährig stattfindenden Göllsdorfer Saukirbe entzerrt werden, so Posselts Gedanke. Ortsvorsteher Wolfgang Dreher von den Freien Wählern erklärte allerdings, dass man in Göllsdorf ebenfalls eine Verschiebung auf 2018 plant.

Sein Fraktionskollege Hermann Breucha brachte die Diskussion dann in anderes Fahrwasser: Warum nicht Stadtfest und Turmeinweihung in einem feiern? "Dann hätten wir ein großes, vernünftiges Fest."

Nicht nur Günter Posselt hielt diesen Vorschlag für den besseren: Einstimmig sprach sich das Gremium dafür aus, dass die Verwaltung dies prüfen soll. "Bei den Vereinen muss vorher aber abgeklopft werden, ob das überhaupt machbar ist", betonte Ralf Armleder (SPD). Erfahrungsgemäß sei der Mai ohnehin mit Terminen gut gefüllt.

Stadtfest-Macherin Eva Moosmann steht damit vor ganz neuen Herausforderungen. Sie hatte zuvor erläutert, wie sich das Fest seit 2011 weiterentwickelt hat und erntete dafür ausdrücklich Lob: "Sie haben das Stadtfest wieder auf die Füße gebracht", so Wolfgang Dreher. Die Bühne oberhalb des Schwarzen Tors, die Aufwertung des Programms, mehr Toilettenwagen, neues Marketing – all das habe sich angesichts der Resonanz bei Besuchern und Vereinen positiv bemerkbar gemacht, erklärte Moosmann. Damit sind allerdings Mehrkosten verbunden, weshalb der Ansatz im Haushalt für 2017 – so der Vorschlag der Verwaltung – von 27 000 Euro netto auf 48 000 Euro netto angehoben werden sollte – basierend auf den Zahlen von 2015. Da wurde in Programm und Technik ebenso mehr investiert wie in die Werbung – und zwangsläufig in Gema-Gebühren, die um satte 50 Prozent angestiegen sind.

Keinesfalls wolle man die Mehrkosten über die Standmieten reinholen. "Die bleiben unverändert. Schließlich wird das Stadtfest von den Vereinen getragen", so Eva Moosmann. Man müsse sie vielmehr motivieren, weiter dabei zu bleiben.

Wie motiviert die Vereine nun sind, schon im Mai zu feiern – und zwar nicht in üblicher Form, sondern als Beitrag zur Turmeinweihung auf dem Berner Feld, wird sich zeigen. Und dann spielt auch noch eine entscheidende Rolle, was sich Thyssen Krupp vorstellt. Näheres dazu erfuhren die Räte gestern Abend in nicht öffentlicher Sitzung. Der Terminkalender 2017 könnte jedenfalls noch gehörig durchgerüttelt werden.