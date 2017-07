Rottweil Stadt will Quartiersmanagement ausweiten

Enden würde im kommenden Jahr auch das Quartiersmanagement am Omsdorfer Hang, wie Oberbürgermeister Ralf Broß zuvor bereits bei einem anderen Tagesordnungspunkt angekündigt hatte. Indes: Das Angebot hat sich laut Fachbereichsleiter Marco Schaffert so sehr bewährt, dass es über die Laufzeit des Förderprogramms hinaus erhalten bleiben soll. Mehr noch: Folgt der Gemeinderat in zwei Wochen der Empfehlung des Ausschusses soll es sogar ausgeweitet werden auf den Hegneberg.

Bewährte Mitarbeiter

Die Stadt greift dafür auf bewährte Mitarbeiter zurück. Sozialarbeiterin Christiane Bondzio stünde zwei Stunden pro Woche am Omsdorfer Hang als Ansprechpartnerin zur Verfügung, drei weitere Stunden am Hegneberg, wo sie durch Sarah Link von der Fachstelle Integration unterstützt werden soll. Zudem bleiben die bisherigen Angebote auf ehrenamtlicher Basis wie auch von Seiten der Stadt am Hegneberg aufrecht erhalten.