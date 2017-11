Rottweil Stadt und DRK ehren "Lebensretter"

Rottweil. Oberbürgermeister Broß betonte in seiner Rede, wie wichtig Blut ist: "Es hält uns am Leben, und bei Verlust ist es nur durch Gleiches zu ersetzen. Blutspenden sind und bleiben damit unverzichtbar." Das mache alle Spenderinnen und Spender zu Lebensrettern, die sehr stolz auf sich sein können, betonte der OB. Blut sei außerdem für kranke und verletzte Menschen ein lebenswichtiger Beitrag, der Hoffnung auf Heilung und somit auf Leben spende. Er wies ebenfalls darauf hin, dass mehr Menschen gebraucht werden, die wie die Geehrten regelmäßig Blut spendeten, denn der Bedarf an Spenderblut nehme stetig zu.

Broß dankte allen Blutspendern für ihre regelmäßige Spende, auch im Namen des DRK-Ortsvereins. Gleichzeitig bedankte er sich bei den ehrenamtlichen Helfern des DRK, die durch ihr Engagement die Blutspendenaktionen erst ermöglichten.

Allein in der Rottweiler Kernstadt wurden 32 Menschen für regelmäßige Blutspenden ausgezeichnet. Die Ortsteile führen die entsprechenden Ehrungen selbst durch. Insgesamt sind es in Rottweil mit den Ortsteilen 47 Personen, die in diesem Jahr für ihre Blutspenden geehrt werden. Broß überreichte den Geehrten eine Urkunde und jeweils eine Tasse mit dem Schwarzen Tor als Motiv, zur zusätzlichen Anerkennung. Ute Lenz überreichte die Ehrennadel des DRK und ein Handtuch als kleines Geschenk.