Rottweil Stadt sucht "irdische Spender für himmlische Helfer"

Für Martina Meyr waren die Römer einst ihr erstes Großprojekt an der Spitze des Hauses. Nun hat sie mit ihrer Kollegin, Kuratorin Hoffmann aus Stuttgart, das Konzept für die Sammlung Dursch, ein Zweigmuseum des Landesmuseums, erstellt. Die Sammlung der sakralen Kunst geht auf den im im 19. Jahrhundert in Rottweil tätigen Dekan Martin Dursch zurück.

"Wir haben hochkarätige Objekte in einer Weise präsentiert, dass sie Besucher nicht mehr ansprechen", befand Meyr. Eben weil sie schon seit fast 25 Jahren so dastehen. Das soll sich ändern: Es sei wichtig, Besuchern einen roten Faden an die Hand zu geben, erklärte Hoffmann. Und versprach: "Sie werden ihre Sammlung in einem neuen Licht sehen."

Das soll auch ganz wörtlich, die neue Beleuchtung leisten, wie anschließend Hanna Kropp erläuterte. Darüber hinaus wird der große Ausstellungsraum in einzelne Bereiche eingeteilt, die farblich passend gestaltet werden. Viele der Holzfiguren werden thematisch angeordnet. Etwa in einem Bereich "Familie und Gemeinschaft". Dort könne der Besucher zwischen den Skulpturen Platz nehmen, erklärte Kropp. Er werde "aufgenommen in die Sippe der heiligen Familie".

Trotz aller Ideen sei man am Anfang der Planung, und mitreden ist erwünscht, wie alle Redner deutlich machten. "Helfen Sie uns, den richtigen Weg zu finden!", ermunterte Hanna Kropp ihre Zuhörer. Und das taten sie. Etwa im Gespräch mit der Ausstellungsdesignerin, die ein Modell des Entwurfs mitgebracht hatte. Außerdem konnten die Besucher auf bunten Zetteln aufschreiben, was ihnen bei der Präsentation der Exponate wichtig ist.

Zusätzlich gab es drei kurze Führungen durch die Sammlung. Diese Kunst könne bis heute zu den Menschen sprechen, erklärte Ingrid-Sibylle Hoffmann dabei. "Wenn man das richtig inszeniert" – und auch Nicht-Kunsthistoriker auf die kleinen, begeisternden Details hinweist. Etwa bei einer der Marienfiguren mit Kind aus dem 14. Jahrhundert. "Was ich ganz toll finde, ist dieses Füßlein, das dem Betrachtet zugewendet ist", schwärmte sie. "In solche Details kann man sich verlieben." Und bestenfalls eine Patenschaft übernehmen.

Etwa 180 Exponate umfasst die Sammlung Dursch. Sie alle suchen einen Paten. Je nach Figur bezahlt ein Pate 200 bis 10 000 Euro. Potenzielle Paten können sich in der Sammlung im Dominikanermuseum umschauen. Dort erhalten sich auch Beratung. Die Namen der Paten sowie die aller weiteren Spender werden in der neu gestalteten Ausstellung auf Tafeln zu lesen sein. Denn auch kleinere Spenden sind möglich. "Uns ist jede Spende willkommen", erklärt Kulturamtsleiter Marco Schaffert. Er und Museumsleiterin Martina Meyr stehen als Ansprechpartner zur Verfügung.