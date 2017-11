Rottweil (pn). Mit der Angebotssumme von 96 876 Euro bekommt die Firma Sauter Holzbau aus Balingen-Haselwangen den Auftrag, den Geh- und Radweg über die Feldbergstraße zu sanieren. Am Holzsteg waren bei Überprüfungen Schäden durch Wasser festgestellt worden, wie Sachbearbeiter Roland Hönisch in der Sitzung des Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschusses am Mittwochabend in Erinnerung rief. Bei der Sanierung werden deshalb nun auch wasserabweisende Elemente angebracht, wie Hönisch erläuterte.