Rottweil Stadt erhält 35 000 Euro Preisgeld

Rottweil. Die Stadt Rottweil hat beim Ideenwettbewerb "Quartier 2020" des Stuttgarter Sozialministeriums ein Preisgeld in Höhe von 35 000 Euro gewonnen. Ziel des Wettbewerbsbeitrags ist die seniorengerechte Quartiersentwicklung in Rottweil-Altstadt. Am Wettbewerb nahmen 147 Kommunen teil, Rottweil ist unter den 53 Preisträgern und konnte sich somit in einem starkes Bewerberfeld behaupten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.