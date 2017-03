Rottweil Stadt ehrt Sportler für ihr Leistungen

"Persönlichkeit des Sports" wurde für das Jahr 2016 Christoph Burkard - ein Athlet, der sich innerhalb von sechzehn Jahren im Schwimmsport von Rottweil in die ganze Welt schwamm. Diese Leistungen sind besonders beeindruckend, fehlen ihm seit Geburt beide Unterschenkel. Auf Burkhards Erfolgsliste stehen Teilnahmen an Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Paralympics in Sydney, Peking, Athen, London und Rio.

"Der Rottweiler Spitzensportler schaffte dabei eine Bestzeit nach der anderen, schwamm Weltrekorde in 39 Platzierungen - ein Ausnahmeathlet im Schwimmsport, eine Motivation für uns alle, ein sportlicher Botschafter von Rottweil", erinnerte Ralf Broß in seiner Laudatio. Der Athlet aus Horgen, der für den TSV Rottweil startet, wurde in der Stadthalle mit stehendem Applaus empfangen.