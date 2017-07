Rottweil Stadion-Bahn wird zur klebrigen Masse

Rottweil. Das in die Jahre gekommene Rottweiler Stadion löst sich langsam auf – im wahrsten Sinne des Wortes. Ein leichtathletischer Wettkampf am Wochenende offenbarte die ganze Misere: Als im Stadion 27 Grad herrschten, löste sich an mehreren Stellen die Oberschicht der Kunststoffbahn. Und auch im Bauausschuss am Mittwochabend gab es keine guten Nachrichten: Die geplante Installation einer neuen Flutlichtanlage für das Stadion kommt viel teurer als erwartet und wird jetzt in diesem Jahr doch nicht realisiert.