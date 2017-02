Rottweil Staatsanwaltschaft hält sich bedeckt

Viele Fragen noch unbeantwortet

Aus dem Umfeld des Beschuldigten indes war zu hören, dass der 23-Jährige die Tat mittlerweile eingeräumt haben soll. Zudem war auch von Drogenkonsum die Rede. In einem "besonderen Zustand" war er so auch am Sonntag zu Fuß zwei Zeuginnen aufgefallen, so dass es zu einer Festnahme des 23-jährigen Gesuchten kommen konnte.

Keine Aussagen von Ermittlerseite gab es gestern in der Frage, ob – und wenn wie – sich der mutmaßliche Täter und das rund doppelt so alte Opfer kannten. Bislang wird davon ausgegangen, dass es sich nicht um eine Beziehungstat handelt. Eine mögliche Verbindung des Festgenommenen zu anderen Fällen, so etwa zu der im November ebenfalls an einem Sonntag getöteten 27 Jahre alten Joggerin aus Endingen am Kaiserstuhl gebe es derzeit nicht, heißt es seitens der Polizei.

Nach dem Überfall sucht die Kriminalpolizei in Rottweil dringend Zeugen, die zum Tathergang Angaben machen können. Als besonders wichtig erachtet wird die Aussage eines Radfahrers, der zum Tatzeitpunkt auf dem parallel zur Bundesstraße 462 verlaufenden Radweg unterwegs gewesen sein soll. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion Rottweil, Telefon 0741/47 70, oder das Polizeipräsidium Tuttlingen, Telefon 07461/94 10, entgegen.