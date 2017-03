Rottweil Sportliche Erfolge werden heute gewürdigt

"Die Zahl der zu ehrenden Sportlerinnen und Sportler spiegelt auch in diesem Jahr die hervorragende Arbeit der Rottweiler Sportvereine wider", so Oberbürgermeister Ralf Broß. Das besondere Engagement im Jugendbereich führt zu einer stattlichen Zahl von 166 Jugendlichen, die für ihre sportlichen Leistungen 2016 ausgezeichnet werden.

Große Vielfalt

Auch dieses Jahr gibt es wieder eine große Vielfalt an Erfolgen in den verschiedensten Sportarten. Von Bezirksmeistern, württembergischen Meistern, über deutsche Meister, bis hin zu Weltmeisterinnen im Fahnenhochwurf ist alles geboten. Ebenso werden wieder einige Breitensportler für die mehrmalige Erringung des deutschen Sportabzeichens und die Handballmannschaft des LG Rottweil für die Teilnahme am Handball-Bundesfinale von "Jugend trainiert für Olympia" geehrt.