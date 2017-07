Rottweil Sport als verbindendes Element zwischen den Kulturen

Folgender Ablauf ist am Sonntag vorgesehen: Die Geflüchteten werden mit fünf Bussen nach Rottweil gefahren, wo sie von Mitgliedern des Sportkreisrates und freiwilligen Helfern empfangen werden. Nach der Begrüßung um 10 Uhr und der Zuweisung zu den einzelnen Sportarten beginnen die Wettkämpfe. Die größte Teilnehmerzahl wurde für den Fußball gemeldet. Auf drei Plätzen wird das Kleinfeldturnier ausgetragen. Der Fußballverband stellt dafür die Schiedsrichter. Von 12.30 bis 13.45 Uhr ruht der Sportbetrieb. Mittagspause ist angesagt. Auch für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt. Um 14 Uhr geht es bis 16 Uhr sportlich weiter. Wer den Sportkreis bei diesem Vorhaben finanziell unterstützen möchte, kann dies über eine Crowdfunding-Aktion im Internet tun und einen beliebigen Geldbetrag spenden. Die Aktion läuft noch wenige Tage. Für Fragen stehen der Referent für Integration und Vereinsberatung, Dirk Theis unter Telefon 0170/8 34 92 80 oder per E-Mail an dirk@theis-rw.de sowie die Geschäftsstelle des Sportkreises Rottweil, Telefon 07454/40 76 97 und E-Mail SK@sk-rw.de, zur Verfügung.