Rottweil Spitalhöhe: Schweizer Straßennamen im Wohngebiet

Lokale Politprominenz

Für den Platz an der Nahtstelle zwischen den Quartieren schlug CDU-Fraktionssprecher Günter Posselt in der Sitzung am Mittwochabend den früheren Bürgermeister und Oberbürgermeister Ulrich Regelmann als Namensgeber vor. Im Ausschuss wurde der Antrag positiv aufgenommen. Die Verwaltung soll nun mit der Familie Regelmanns Kontakt aufnehmen, ob auch sie damit einverständen wären.

Die Entscheidung steht dann nächste Woche im Gemeinderat an. Bis dahin will Bürgermeister Christian Ruf die Vorschläge für die Straßennamen nochmals anhand der Anregungen aus den Reihen des UBV überarbeiten. Die Schwyzer Straße etwa hielt FWV-Stadtrat Peter Schellenberg für "sprechbar, aber schwer schreibbar". Herbert Sauter (CDU) schlug ein Ensemble aus den drei Urkantonen Uri, Unterwalden und Schwyz vor. Zudem regte FDP-Stadtrat Hermann Klein an, die Straßen alphabetisch anzuordnen, um die Orientierung zu erleichtern.