Rottweil Spirale der Aggressivität

Irgendwann sei ihr klar gewesen, dass sie sich mit zwischenmenschlichen Beziehungen beschäftigen wolle. Damit, wie sich Partner gegenseitig verletzten, wie im Laufe der Zeit eine Spirale der Aggressivität entstehen könne. "Der Film ist das Porträt vom Ende einer längeren Beziehung", erklärt Schiller.

Arbeiten an Drehbuch wie das "Kneten eines Teigs"

Während ihrer Arbeiten an dem Drehbuch hätten die Charaktere –­ der junge Uhrmacher Adrian und die Theaterschauspielerin Florina – immer mehr Form angenommen. "Irgendwann entwickeln die Figuren ihre eigene Persönlichkeit." Sie habe immer mehr ein Gefühl für ihre Figuren bekommen. Und als dann eine erste Version des Drehbuchs fertig gewesen sei, habe sie es immer wieder neu überarbeitet. Eine Szene sei dazugekommen, eine andere rausgeflogen. Den Schaffensprozess beschreibt Schiller wie das "Kneten eines Teigs".

Nun ist der Teig fertig, der Drehplan steht: Erste Szenen wurden bereits aufgenommen, die Hauptdreharbeiten werden drei Wochen lang im August stattfinden. Mit dabei sind ein Kameramann, die beiden Schauspieler, eine Ausstatterin, Kommilitonin Marie Falke, die die Produktion leitet, und natürlich Schiller. Sie wird bei dem Film auch Regie führen.

Alle Akteure seien mit viel Leidenschaft dabei, berichtet die Rottweilerin. Und das müssen sie auch, ohne Produktionsfirma sind Budget und Entlohnung enge Grenzen gesetzt – Schiller sucht noch Sponsoren.

Drehorte sind unter anderem das Café am Känzele in der Hochmaiengasse. In einer Szene wird dort der Rottweiler Künstler Raimund Selinka einen Gesangsauftritt haben. Deswegen sei der Film auch zum Teil dokumentarisch – mit realen Rottweiler Menschen, die am Rande der inszenierten Geschichte von Adrian und Florina vorkommen.

So ernst die Gedanken und das Thema hinter dem Film sind, "es wird auch etwas zu Lachen geben", berichtet Produzentin Falke. Sie sieht in dem Film einen wandelbaren Prozess, da es zwar ein festes Drehbuch gibt, die Schauspieler aber auch angehalten sind, sich selbst und ihre eigenen Emotionen einzubringen. "Es wird für die Schauspieler viel Freiheiten geben, ihre Gedanken einzubringen", meint die gebürtige Wuppertalerin.

Schiller und Falke wollen nach ihrem Studium in der Filmbranche Fuß fassen. Kein leichtes Unterfangen, die Konkurrenz ist groß. Eigene Projekte wie der Film "the days of violent roses" könnten ihnen da Türen öffnen.

Weitere Informationen: Für die Produktion werden noch Sponsoren gesucht. Kontodetails und mehr Details gibt es im Internet auf www.filmwerkkalliope.wordpress.com.