Rottweil Spinnt denn nun die Fernbedienung?

Deshalb brauche aber doch nicht bei der Neuordnung der Programmübermittlung geschlampert zu werden, so dass sich Kundschaft im Umgang mit ihrem Fernsehgerät überfordert fühle, meint Häring und glaubt, bei dieser Feststellung im Namen vieler Kabelkunden und auch von Händlerkollegen zu sprechen.

"Unitymedia hat am 21. Februar Veränderungen an der Zuordnung der Sendeplätze vorgenommen (Wortlaut der Meldung siehe https://www5.unitymedia.de/hilfe_service/aktuelles_anderungen/)" so die knappe Antwort von Olaf Winter, Pressesprecher des Unternehmens, auf Nachfrage zu den oben genannten Beanstandungen. Nähere Informationen hierzu sowie Hilfestellungen zur Umstellung könnten Kunden unter https://www.unitymedia.de/privatkunden/hilfe_service/hilfe_themen/changeday/ finden. TV-Techniker könnten eine Auflistung der Senderfrequenzen unter https://www.unitymedia-helpdesk.de/bw/news.html abrufen.