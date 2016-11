Rottweil Spenden auf Lager

European Homecare habe sich hohe ethische Grundsätze als Leitmotiv gesetzt und postuliere als privater Dienstleister "Wirtschaftlichkeit und Soziales dürfen sich nicht ausschließen". Dass die Hilfe für notleidende Menschen ein lukratives Geschäft sei, zeige sich am Gewinn von European Homecare. Im krassen Gegensatz dazu stehe nun jedoch wiederholt die Kaltschnäuzigkeit der European Homecare GmbH im Umgang mit ihren Mitarbeitern, sagt Schmeh. Gleichwohl lebten derzeit 360 Flüchtlinge in der LEA. Ihnen wolle der Verband des Kreisvorstandes der Frauen Union Rottweil erneut eine Spende notwendiger Gaben zugute kommen lassen. Auf Grund der negativen Entwicklung im Betreuungsbereich habe die FU Rottweil beschlossen, die vom 17. bis 19. November geplante Spendensammlung zu verschieben, bis Klarheit herrsche. Die bereits gespendeten Dinge werden daher vorübergehend eingelagert und an die Flüchtlinge verteilt, sobald Gewissheit darüber bestehe, "dass nicht soziale Dienstleister dadurch finanziell entlastet werden und letztendlich die eigentlichen Nutznießer sind", heißt es in einer Pressemitteilung der Frauen-Union. Bei Fragen können sich Spendenwillige an Karin Schmeh, Telefon 07420/2510 wenden.

Die Frauen Union betont, dass die bisher gespendeten Dinge am richtigen Ort angekommen sind, "nämlich bei den Menschen, die auf der Flucht allen Besitz zurücklassen mussten". Dass die Liebesgaben weiterhin direkt bei den Bedürftigen ankommen, dafür werde die Frauen-Union Sorge tragen.